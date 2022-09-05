Автомобиль каршеринга перевернулся на площади Труда в Новосибирске

В Новосибирске перевернулся автомобиль каршеринга. Фото: стоп-кадры.

В ночь на понедельник, 5 сентября, в Новосибирске на площади Труда вылетел с дороги и перевернулся автомобиль каршеринга. Об этом очевидцы рассказали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

– Сегодня ночью кто-то во время поездки перевернул на крышу каршеринговый седан на площади Труда, – сообщили в группе.

На записях камер видеонаблюдения сохранились кадры, как автомобиль на полной скорости вырывается с дороги и пролетает несколько метров, поднимая клубы пыли. В итоге седан оказался на крыше. Состояние водителя уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber