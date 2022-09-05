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Происшествия5 сентября 2022 1:59

Автомобиль каршеринга перевернулся на площади Труда в Новосибирске

Водитель не справился с управлением, и машина пролетела несколько метров
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске перевернулся автомобиль каршеринга. Фото: стоп-кадры.

В Новосибирске перевернулся автомобиль каршеринга. Фото: стоп-кадры.

В ночь на понедельник, 5 сентября, в Новосибирске на площади Труда вылетел с дороги и перевернулся автомобиль каршеринга. Об этом очевидцы рассказали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

– Сегодня ночью кто-то во время поездки перевернул на крышу каршеринговый седан на площади Труда, – сообщили в группе.

На записях камер видеонаблюдения сохранились кадры, как автомобиль на полной скорости вырывается с дороги и пролетает несколько метров, поднимая клубы пыли. В итоге седан оказался на крыше. Состояние водителя уточняется.

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