Грибники собирают опята ведрами под Новосибирском

В Новосибирской области начали собирать опят целыми ведрами. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Грибники Новосибирской области открыли сезон опят. Малышей советуют пока не срезать, а подождать, пока разрастутся.

Опят можно встретить на пнях и деревьях в лесах практически повсюду. Грибники хвастаются удачей в социальных сетях, опята собирают целыми ведрами и большими корзинами.

Как отмечают грибники в тематических группах в социальных сетях, к выходным они обнаружили уже много опустевших пеньков, где остались только ножки грибов и мусор вокруг.

На обочинах дорог по пути в Мочище можно было заметить десятки автомобилей. Также опят встречают в лесах в районах города и возле трасс по всей области.

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