Под Новосибирском пропал 82-летний пенсионер с проблемами с памятью

Мужчина дезориентирован. Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"

Под Новосибирском пропал 82-летний Александр Павлович Лукин. Мужчина живет в поселке Садовый Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. Мужчина вышел из дома 4 сентября и не вернулся.

- Он живет с родными и опекается ими. У мужчины серьезное заболевание и родные контролируют его. Пенсионер дезориентирован. Он вышел из дома рано утром, взяв с собой тапочки, - рассказала КП-Новосибирск Алеся Яблонская, руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

По словам волонтеров, мужчину видели идущим со стороны поселка Садовый в сторону Омска.

- Мы сейчас распространяем по сети пост о том, что нам необходимы записи с камер видеонаблюдения, чтобы понять куда ушел дедушка, - говорит женщина.

У Александра Павловича рост 156 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые. Был одет предположительно в черную майку, серое трико, черные утепленные галоши.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно о местонахождении пенсионера, сообщите по номерам 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.

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