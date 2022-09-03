В лесу под Новосибирском потерялся 72-летний грибник. Фото: Андрей АБРАМОВ

В лесу под Новосибирском потерялся 72-летний пенсионер. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ПСО «ЛизаАлерт НСО».

– Известно, что мужчина ушел в лес за грибами. Впервые в жизни оставил дома телефон. Домой в итоге не вернулся. Выезжаем на поиски. О человеке пока известно только имя. Но пока не получили разрешение на указание от родственников, – рассказала КП-Новосибирск Алеся Яблонских, руководитель ПСОО «ЛизаАлерт НСО».

Ориентировочно мужчина потерялся в лесу рядом с поселком Красный Яр.

Тех, кто будет помогать искать пенсионера в лесу, волонтеры просят брать с собой воду, перекус, репелленты, сменную обувь и скотч.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber