В Новосибирске появится собственный питомник растений

Уже через 3 года питомник даст первые саженцы кустарников. Фото: соцсети Анны Терешковой

Под Новосибирском на территории Станционного сельсовета появится питомник растений. Решение о его строительстве приняли из-за дефицита зеленых насаждений. Теперь же Новосибирск сам сможет выращивать деревья и кустарники, а потом озеленяться с их помощью.

— На сегодняшний день на территории проведена разбивка осей забора, ведется бурение ям под стойками и установка столбов для размещения забора. Ведется покраска стоек и ребер жесткости, сборка секций забора, — рассказала вице-мэр Анна Терешкова в соцсетях.

По ее словам, уже ведутся работы по закладке саженцев декоративных деревьев и кустарников. Уже через 3 года питомник получит первые саженцы кустарников для озеленения города.

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