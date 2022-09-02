Памятный знак в честь 45-летия Победы установят у госпиталя ветеранов до 3 ноября

Стелу перенесут до 3 ноября. Фото: мэрия Новосибирск

В Новосибирске на пленуме совета ветеранов Заельцовского района было решено перенести памятный знак, посвященный 45-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на территорию госпиталя ветеранов войн. Его предлагали установить на улицах Жуковского или Кропоткина, а также на пересечении улиц Ипподромской и Фрунзе. Однако было решено перенести стелу на территорию ГБУЗ НСО «Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн» на Лесном шоссе.

— 3 ноября на площади Калинина будет торжественно открыта новая стела, посвященная присвоению Новосибирску звания «Город трудовой доблести», — отметил глава Центрального округа Сергей Канунников. — Мы установим памятный знак 45-летия Победы в Великой Отечественной войне до этой даты. Застройщик сегодня еще раз подтвердил свои обязательства, он в кратчайшие сроки приведет знак в надлежащий вид, и мы его торжественно установим на территории госпиталя.

Заместителя главного врача госпиталя Алла Вицына отметила, что ежегодно в медучреждение лечится около 4 тысяч человек. Кроме того, на территории госпиталя постоянно бывают гости — родные и близкие ветеранов, так что памятный знак займет достойное место в зеленой зоне отдыха на территории учреждения и будет востребован при проведении памятных мероприятий в дни воинской славы России.

Пленум совета ветеранов Заельцовского района также решил подготовить обращение к мэру Новосибирска с просьбой о закреплении наименования «Сквер 80-летия Победы» за новым, проектируемым сквером в пойме реки 1-й Ельцовки на улице Галущака и доработке концепции сквера в соответствии с наименованием.

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