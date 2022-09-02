В Искитиме завершились поиски пенсионера, который пошел за едой для кошки и не вернулся

Пропавший пояснил, что застрял в болоте. Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

В Новосибирске успешно завершились поиски 76-летнего пенсионера. Мужчина пропал 31 августа. Он гостил у родных, вышел в магазин за едой для кошки и не вернулся.

— Родным сказали соседи, что только что видели дедушку. Они пришли на место. Дедушка был мокрым и грязным, объяснил, что застрял в каком-то болоте. Пояснить про болото он ничего не смог. Сейчас он находится дома, жив, — рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск» Алеся Яблонских.

По ее словам, непонятно, где пропавший мог находиться. Кинологические расчеты отрабатывали на том месте природные ловушки — болота и канавы, но никого не нашли.

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