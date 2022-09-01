Новосибирцы жалуются на нашествие странных зеленых насекомых

Новосибирцы заметили в городе нашествие маленьких насекомых с зеленым тельцем и прозрачными крыльями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последние недели лета новосибирцы заметили в городе нашествие маленьких насекомых с зеленым тельцем и прозрачными крыльями. Многие принимали их за разновидность мошек, однако, как пояснил биолог Алексей Яновский, на самом деле это не так.

— Среди гнуса не бывает зеленых. Это тля. Крылатая форма. Тля не кусается. Просто дачники видят много летающей тли и приписывают ей укусы мелкой мошкары. Сейчас кусаются, лезут под одежду и в обувь мокрецы. Они мельче мошки и крылья у них пятнистые. Мошка допекает в середине лета в июле, а в конце августа в теплую погоду из речек вылетают именно мокрецы. Надо признать, что этот гнус может досаждать осенью не меньше, чем мошка летом, — пояснил КП-Новосибирск Алексей Яновский.

По словам ученого, летающие тли — безвредны в осенний период. И бороться с ними напрямую нет смысла.

— Летающие тли безвредны. Они просто с помощью крыльев расселяются на новые участки, а также роятся для спаривания, в результате чего новые поколения более приспособлены нежели при обычном для тлей бесполом размножении, — пояснил биолог. — Вред их проявится лишь следующим летом. Борьба с тлями ведется опрыскиванием инсектицидами. Но изначально бороться нужно с муравьями — рассадниками тлей. Те разводят тлей летом, чтобы питаться их выделениями.

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