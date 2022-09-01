Новосибирца, расстрелявшего линию электропередач в Томске, будут судить

Мужчина стрельбой обесточил 15 населенных пунктов. Фото: МВД по Томской области

Дело 36-летнего новосибирца, обесточившего 15 населенных пунктов в Томской области, передали в суд. Мужчину обвиняют по статье 215.2 УК РФ за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Сибиряку грозит штраф до 500 тысяч рублей или 3 года тюрьмы.

— Мужчина находился в гостях в селе Баткат. Из хулиганских побуждений он несколько раз выстрелил по линии электропередач. В результате чего не менее 15 населённых пунктов Шегарского и Бакчарского района остались без электричества, — рассказали в МВД по Томской области.

Через некоторое время мужчину задержали в Новосибирске. Сейчас вместе с утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд.

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