В Новосибирске на Родниках открыли школу № 219 на 1100 мест

В Новосибирске на Родниках открыли новое здание школы № 219. Фото: МАОУ СОШ №219\youtube.com

В Новосибирске на Родниках открыли новое здание школы № 219. Для учеников и преподавателей учреждение открыло свои двери 1 сентября.

Вместимость школы составляет 1100 мест. Фото: МАОУ СОШ №219\youtube.com

— Здание состоит из трех блоков. В центральном блоке разместятся входная группа, столовая, спортивный и актовый залы, административные помещения, читальный зал, музей, мастерские. В двух других блоках будут располагаться учебные кабинеты и лаборантские, — рассказывали ранее в мэрии города.

На строительство было потрачено более миллиарда рублей. Фото: МАОУ СОШ №219\youtube.com

Вместимость школы составляет 1100 мест, а на строительство было потрачено более миллиарда рублей.

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