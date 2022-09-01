Ипподромскую будут закрывать по ночам из-за стройки четвертого моста через Обь в Новосибирске

Проезд будут закрывать по ночам до 16 октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске по ночам начнут закрывать проезд по улице Ипподромской. Связано это со стройкой четвертого моста через Обь. Ограничения будут действовать с 16 сентября по 16 октября.

— Движение будет закрыто с 23:00 до 05:00 часов на участке улицы Ипподромской от пересечения с улицей Большевистской до пересечения с улицей Кирова. Объезд будет организован по улицам Мостовой и Кривощековской, — сообщили в мэрии.

Пока проезд закрыт, строители будут собирать и монтировать металлические балки пролетного строения четвертого моста через Обь.

Напомним, что по аналогичной схеме до 25 декабря ограничено движение через площадь Инженера Будагова. Проезд будет закрыт по направлению от Красного проспекта в сторону Первомайского района. Движение будет проходить по противоположной стороне путепровода.

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