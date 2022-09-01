В Новосибирске пропал 33-летний мужчина в черной кепке и с бородой

В Новосибирске ищут пропавшего мужчину в черной кепке и с бородой. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирске ищут пропавшего 33-летнего Павла Глебова. Подробностями с КП-Новосибирск поделилась руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Сибиряк пропал 28 августа в селе Криводановка Новосибирской области. Мужчина ушел из дома и не вернулся.

− Мужчину заявили в полицию как без вести пропавшего. Человеку требуется медицинская помощь. Он должен постоянно принимать препараты. Ранее мужчина находился дома, никуда не уходил. В этот раз он ушел в неизвестном направлении поздно вечером, − рассказала Алеся Яблонских.

По словам руководителя поискового отряда «Лиза Алерт», часть пути, который прошел Павел, удалось отследить по камерам видеонаблюдения.

− Документы и телефон мужчина оставил дома. На связь он не выходил. Родные очень волнуются, − добавила в разговоре с КП-Новосибирск Алеся.

Особые приметы: носит усы и бороду.

Приметы мужчины: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, серые глаза.

Был одет в синюю куртку, черную футболку, темно-серые спортивные штаны, черные кроссовки и кепку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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