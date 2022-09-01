В Новосибирске пятикласснице стало плохо на школьной линейке

В Новосибирске 1 сентября 2022 года на линейке в школе № 202 произошел неприятный инцидент.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Новосибирске 1 сентября 2022 года на линейке в школе № 202 произошел неприятный инцидент. Одной из учениц средних классов стало плохо.
— На утренней линейке ребёнку из 5 класса стало плохо, у неё потемнело в глазах и закружилась голова. Девочка упала в обморок, — написали очевидцы произошедшего в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Девочке помогли родители её одноклассников и неизвестный молодой человек.
В самой же школе КП-Новосибирск пояснили, что на самом деле ситуация была не столь критична.
— Сознание девочка не теряла, ей просто стало немного нехорошо. Может быть, переволновался ребенок, может, оттого, что не завтракала. Она буквально сразу же пришла в себя, ее отнесли в медпункт, накормили и ребенок еще спокойно потом отсидел два урока и абсолютно здоровый пошел домой. Кроме того, родители самой девочки также присутствовали на линейке и были с ней рядом, — пояснили КП-Новосибирск в школе № 202.
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