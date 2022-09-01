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Общество1 сентября 2022 8:50

На дополнительные 150 миллионов в Новосибирске отремонтируют 11 дорог

На ремонт улицы Забалуева выделили еще 18 миллионов рублей
Надежда КАСЬЯНОВА
На ремонт 11 дорог было выделено 150 миллионов рублей.

На ремонт 11 дорог было выделено 150 миллионов рублей.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

150 миллионов рублей, выделенные правительством на ремонт дорог в Новосибирске, потратят, чтобы привести в порядок 11 улиц. Также город дополнительно получил средства на ремонт улицы Забалуева, которая ведёт к новому микрорайону.

— Мы согласовали еще один объект — улицу Забалуева в Ленинском районе, на нее дополнительно выделено 18 миллионов рублей. Она ведет к быстрорастущему новому микрорайону, где вопрос транспортной доступности особенно актуален, — сообщил мэр Анатолий Локоть.

В список ремонта дорог на допсредства вошли 11 участков:

— улицы Дуси Ковальчук и Залесского в Заельцовском районе;

— улица Семьи Шамшиных в Центральном районе;

— улицы Стофато и Татьяны Снежной в Октябрьском районе;

— улица Связистов в Ленинском районе;

— безымянный проезд к Клещихинскому кладбищу (от въезда на ТЦ «Хилокский» до ОТТ «Клещихинское кладбище»);

— Советское шоссе (Чемской мост) в Кировском районе;

— улица Окружная в Калининском районе;

— улица Кошурникова в Дзержинском районе;

— Детский проезд в Советском районе.

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