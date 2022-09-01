На дополнительные 150 миллионов в Новосибирске отремонтируют 11 дорог

На ремонт 11 дорог было выделено 150 миллионов рублей.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
150 миллионов рублей, выделенные правительством на ремонт дорог в Новосибирске, потратят, чтобы привести в порядок 11 улиц. Также город дополнительно получил средства на ремонт улицы Забалуева, которая ведёт к новому микрорайону.
— Мы согласовали еще один объект — улицу Забалуева в Ленинском районе, на нее дополнительно выделено 18 миллионов рублей. Она ведет к быстрорастущему новому микрорайону, где вопрос транспортной доступности особенно актуален, — сообщил мэр Анатолий Локоть.
В список ремонта дорог на допсредства вошли 11 участков:
— улицы Дуси Ковальчук и Залесского в Заельцовском районе;
— улица Семьи Шамшиных в Центральном районе;
— улицы Стофато и Татьяны Снежной в Октябрьском районе;
— улица Связистов в Ленинском районе;
— безымянный проезд к Клещихинскому кладбищу (от въезда на ТЦ «Хилокский» до ОТТ «Клещихинское кладбище»);
— Советское шоссе (Чемской мост) в Кировском районе;
— улица Окружная в Калининском районе;
— улица Кошурникова в Дзержинском районе;
— Детский проезд в Советском районе.
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