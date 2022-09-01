Пьяная женщина-водитель попала в ДТП под Новосибирском

Пьяная женщина-водитель попала в ДТП в Бердске. Фото: Госавтоинспекция НСО
Ночью в четверг, 1 сентября, пьяная женщина на «Тойоте» столкнулась с автомобилем «Ниссан». ДТП произошло в Бердске, сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.
30-летняя сибирячка ехала по улице Первомайская. Напротив дома №29 она попала в аварию. Это произошло в 00:45.
За рулем «Ниссана» находился 50-летний мужчина. Он двигался по улице Ленина.
В результате ДТП пострадали два пассажира Nissan: женщины 1974 и 1968 года рождения. Они получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.
По факту произошедшего проводится расследование.
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