Пьяная женщина-водитель попала в ДТП под Новосибирском

Пьяная женщина-водитель попала в ДТП в Бердске. Фото: Госавтоинспекция НСО

Ночью в четверг, 1 сентября, пьяная женщина на «Тойоте» столкнулась с автомобилем «Ниссан». ДТП произошло в Бердске, сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

30-летняя сибирячка ехала по улице Первомайская. Напротив дома №29 она попала в аварию. Это произошло в 00:45.

За рулем «Ниссана» находился 50-летний мужчина. Он двигался по улице Ленина.

В результате ДТП пострадали два пассажира Nissan: женщины 1974 и 1968 года рождения. Они получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.

По факту произошедшего проводится расследование.

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