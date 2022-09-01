В Новосибирске 1 сентября взлетели цены на такси.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске в День знаний, 1 сентября, взлетели цены на такси. Случившееся возмутило горожан.
– Стоимость выросла почти в 2 раза! Обычно я плачу за поездку от Советской олицы до Сакко и Ванцетти 180-200 рублей. Сегодня же в приложении мне насчитали 345 рублей,– рассказали КП-Новосибирск читатели.
По данным сервиса, рост цен обусловлен высоким спросом на такси 1 сентября. Водителей при этом не много.
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