В Новосибирске на Мочищенском шоссе перевернулся автомобиль. Фото: стоп-кадр.
В ночь на четверг, 1 сентября, на Мочищенском шоссе в Новосибирске перевернулась машина. Очевидцы сняли последствия аварии на видео.
– В момент сужения дороги водитель задним колесом заехал на часть тротуара. Из-за этого перевернулся, – пояснили в паблике «АСТ-54».
Очевидцы не уточнили, пострадал ли в аварии водитель. В ГИБДД ДТП пока не прокомментировали.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер