В Новосибирске на Мочищенском шоссе перевернулся автомобиль. Фото: стоп-кадр.

В ночь на четверг, 1 сентября, на Мочищенском шоссе в Новосибирске перевернулась машина. Очевидцы сняли последствия аварии на видео.

– В момент сужения дороги водитель задним колесом заехал на часть тротуара. Из-за этого перевернулся, – пояснили в паблике «АСТ-54».

Очевидцы не уточнили, пострадал ли в аварии водитель. В ГИБДД ДТП пока не прокомментировали.

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