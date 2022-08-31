В Искитиме 76-летний пенсионер пошел за едой для кошки и пропал

В Искитиме ищут 76-летнего Вячеслава Михайловича Топоркова. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Искитиме ищут 76-летнего Вячеслава Михайловича Топоркова. Мужчина гостил у родных, 31 августа он отправился в магазин, купить еды для кошки, но назад не вернулся.

— Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в бежевую ветровку, рубашку в черно-зеленую клетку, черные брюки и коричневые туфли.

Поисковики отмечают, что у пенсионера могут быть определенные проблемы с памятью и он плохо ориентируется на местности. Сейчас волонтеры объявили срочный сбор на его поиски.

Если вы знаете, где сейчас Вячеслав Михайлович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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