Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 августа 2022 17:50

В Искитиме 76-летний пенсионер пошел за едой для кошки и пропал

Сейчас его ищут волонтеры
Галина СИМОНОВА
В Искитиме ищут 76-летнего Вячеслава Михайловича Топоркова. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Искитиме ищут 76-летнего Вячеслава Михайловича Топоркова. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Искитиме ищут 76-летнего Вячеслава Михайловича Топоркова. Мужчина гостил у родных, 31 августа он отправился в магазин, купить еды для кошки, но назад не вернулся.

— Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в бежевую ветровку, рубашку в черно-зеленую клетку, черные брюки и коричневые туфли.

Поисковики отмечают, что у пенсионера могут быть определенные проблемы с памятью и он плохо ориентируется на местности. Сейчас волонтеры объявили срочный сбор на его поиски.

Если вы знаете, где сейчас Вячеслав Михайлович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер