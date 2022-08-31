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Общество31 августа 2022 14:30

В Бердске 1 сентября отключат холодную воду

Без воды люди останутся с 9 утра до 5 вечера
Надежда КАСЬЯНОВА
Холодной воды не будет с 9 утра до 5 вечера.

Холодной воды не будет с 9 утра до 5 вечера.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Бердска останутся без холодной воды 1 сентября. Отключение связано с ремонтом запорной арматуры на перекрёстке улиц Красная Сибирь и Рогачёва.

— Будет прекращена подача холодной воды на ЦТП-15А (улица Березовая №25,27,3, Красноармейская №86/1, Красная Сибирь №97), МКД Красная Сибирь №95, улица Берёзовая; Рогачёва №39, 41, 43; улица Красноармейская от улицы Берёзовая до улицы Рогачёва, — рассказали в бердском КБУ.

Холодной воды не будет с 9 утра до 5 вечера. Жителей домов, попадающих под отключение, попросили заранее запастись водой.

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