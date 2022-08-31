В Новосибирске лихач врезался в отбойник и поехал дальше

«Тойота» зацепила боком отбойник, сразу вырулила и встроилась в поток машин. Фото: кадр из видео

В Новосибирске лихач врезался в отбойник на Димитровском мосту, но это его не остановило. Он вернулся в поток машин и поехал дальше. Произошел инцидент днем 29 августа.

— Владелец седана Toyota Chaser очень торопился добраться до левого берега. Он пошёл на необдуманный манёвр и врезался в отбойник, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».

По словам очевидцев, «Тойота» зацепила боком отбойник, сразу вырулила и встроилась в поток машин. Гонщик больше не лихачил и оставшийся путь до левого берега преодолел на сброшенной скорости.

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