В Новосибирске выбирают площадку для открытия фабрики научного кино

Площадку для открытия фабрики научного кино выбирают в Новосибирске.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Площадку для открытия фабрики научного кино выбирают в Новосибирске. Об этом пишет Infopro54 со ссылкой на Агентство инвестиционного развития Новосибирской области (АИР).
Фабрику планируют открыть в 2024 году.
− Сейчас АИР рассматривает три площадки для открытия кинопроизводства: Центр культуры и отдыха «Победа» и прилегающая к нему территория, Академпарк (третья очередь), а также район НГТУ в левобережной части Новосибирска, − сообщили в публикации.
В Агентстве уточнили, что главной целью проекта является создание коммуникационной площадки, которая объединит поставщиков оборудования, цифровых технологий и анимации.
В ближайшие недели определят точные технические параметры фабрики научного кино. Одно из предложений – готовить специалистов на кадровом полигоне, запущенном новосибирской арт-студией по производству видеоконтента «LBL-Сибирь».
Как отметили в АИР, преимущество Новосибирска заключается в том, что в городе находится отделение Российской академии наук. Ведь это источник исследований на различные темы.
Соглашение о создании фабрики научного кино в регионе еще не подписали.
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