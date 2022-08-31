В Новосибирске выбирают площадку для открытия фабрики научного кино

Площадку для открытия фабрики научного кино выбирают в Новосибирске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Площадку для открытия фабрики научного кино выбирают в Новосибирске. Об этом пишет Infopro54 со ссылкой на Агентство инвестиционного развития Новосибирской области (АИР).

Фабрику планируют открыть в 2024 году.

− Сейчас АИР рассматривает три площадки для открытия кинопроизводства: Центр культуры и отдыха «Победа» и прилегающая к нему территория, Академпарк (третья очередь), а также район НГТУ в левобережной части Новосибирска, − сообщили в публикации.

В Агентстве уточнили, что главной целью проекта является создание коммуникационной площадки, которая объединит поставщиков оборудования, цифровых технологий и анимации.

В ближайшие недели определят точные технические параметры фабрики научного кино. Одно из предложений – готовить специалистов на кадровом полигоне, запущенном новосибирской арт-студией по производству видеоконтента «LBL-Сибирь».

Как отметили в АИР, преимущество Новосибирска заключается в том, что в городе находится отделение Российской академии наук. Ведь это источник исследований на различные темы.

Соглашение о создании фабрики научного кино в регионе еще не подписали.

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