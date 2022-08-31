В Новосибирске семье погибшего на Украине спецназовца вручили Орден Мужества

Юрия Резника посмертно наградили Орденом Мужества. Фото: "Перемена" МБОУ БСОШ №1 им. П.П. Корягина

В Новосибирске командира группы спецназначения Юрия Резника, погибшего в ходе спецоперации на Украине, посмертно наградили Орденом Мужества. Награду вручили семье сибиряка.

Эту информацию КП-Новосибирск подтвердили в военкомате Октябрьского района. Церемония состоялась 31 августа.

Юрий Резник родился 13 февраля 1987 года в р. П. Благовещенка Благовещенского района Алтайского края. По окончании 9 классов школы, Юрий получил среднее-профессиональное образование в СПТУ № 54, после чего отправился служить в армию. Служил Юрий в Воздушно-десантных войсках. После армии сибиряк вернулся в свой родной поселок, где устроился на работу, однако в 2010 году он решил отправиться служить по контракту. В 2013 году Юрий женился, а в 2015 у него родилась дочь Ариша.

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