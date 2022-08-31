Новосибирцы считают себя счастливыми на 3,51 балла из 5

Новосибирцы счастливы на 3,51 балла из 5. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Среднестатистический житель Новосибирска счастлив на 3,51 балла по пятибалльной шкале. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Опрос проводили в период с 25 по 29 августа. В нем приняли участие экономически активные горожане.

По данным опроса, 22% новосибирцев считают себя абсолютно счастливыми. Они выбрали вариант «5/5». 28% местных жителей счастливы на 4 балла. На «тройку» свое состояние оценивают 24% респондентов. 10% счастливы всего на 2 балла, а 8% − абсолютно несчастны.

В среднем представительницы прекрасного пола счастливы на 3,6 балла, мужчины – на 3,4.

− Чаще других довольна своей жизнью молодежь до 24 лет (3,66 балла). Люди в браке в среднем счастливее холостых и незамужних (3,61 балла против 3,23), а имеющие детей − счастливее бездетных (в среднем 3,64 против 3,11 балла), − показал опрос.

Новосибирцы со средним профессиональным образованием счастливы больше, чем те, кто получил высшее образование. Первые оценили свое состояние на 3,52 балла, а вторые – на 3,40.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber