Велосипедист выехал на проезжую часть, не справившись с управлением. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске «ГАЗель» сбила 13-летнего велосипедиста, случайно выехавшего на проезжую часть. Произошло ДТП днем в среду, 31 августа, в Ленинском районе.

— 43-летний водитель за рулем микроавтобуса «ГАЗель» двигался по проезду Энергетиков и у дома №3 сбил велосипедиста. Тот ехал во встречном направлении по тротуару, в какой-то момент не справился с управлением и выехал на проезжую часть, — рассказали в городском ГИБДД.

Пострадавшим оказался 13 мальчик. Подростка с различными травмами доставили в больницу. На месте ДТП работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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