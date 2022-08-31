В Новосибирске многодетная мать, устроившая поножовщину в гостях, получила два года колонии

Подсудимая говорила, что заступилась за подругу перед мужем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 29-летняя мать троих детей попала в колонию за поножовщину в гостях. Конфликт случился днем 17 апреля 2022 года в частном доме на улице Красноводской.

По данным прокуратуры, 29-летняя подсудимая пришла в гости к подруге, ее мужу и брату. В ходе застолья возник конфликт, и подсудимая ударила мужа подруги ножом меж ребер. «Скорая» увезла 31-летнего потерпевшего в больницу.

Полиция задержала многодетную мать, а следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с использованием предметов, похожих на оружие.

Многодетная мать ранее не была судима, вместе с мужем растила троих детей от 7 до 11 лет. Однако характеристики имела отрицательные: выпивала и употребляла запрещенные вещества, детьми не занималась, они отставали от сверстников.

- Подсудимая признала вину, потерпевший не заявлял иск о возмещении вреда. Гражданка сказала, что якобы заступилась за подругу во время ее ссоры с мужем, но это ничем не подтверждено. Суд назначил ей два года лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимую взяли под стражу в зале суда, - сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок. - Приговор в законную силу не вступил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber