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Происшествия31 августа 2022 11:06

В Новосибирске многодетная мать, устроившая поножовщину в гостях, получила два года колонии

Женщина ударила мужа подруги ножом на застолье
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Подсудимая говорила, что заступилась за подругу перед мужем

Подсудимая говорила, что заступилась за подругу перед мужем

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 29-летняя мать троих детей попала в колонию за поножовщину в гостях. Конфликт случился днем 17 апреля 2022 года в частном доме на улице Красноводской.

По данным прокуратуры, 29-летняя подсудимая пришла в гости к подруге, ее мужу и брату. В ходе застолья возник конфликт, и подсудимая ударила мужа подруги ножом меж ребер. «Скорая» увезла 31-летнего потерпевшего в больницу.

Полиция задержала многодетную мать, а следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с использованием предметов, похожих на оружие.

Многодетная мать ранее не была судима, вместе с мужем растила троих детей от 7 до 11 лет. Однако характеристики имела отрицательные: выпивала и употребляла запрещенные вещества, детьми не занималась, они отставали от сверстников.

- Подсудимая признала вину, потерпевший не заявлял иск о возмещении вреда. Гражданка сказала, что якобы заступилась за подругу во время ее ссоры с мужем, но это ничем не подтверждено. Суд назначил ей два года лишения свободы в колонии общего режима. Подсудимую взяли под стражу в зале суда, - сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок. - Приговор в законную силу не вступил.

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