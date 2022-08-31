В Новосибирской области на 26% вырастет стоимость питания в школьных столовых

В школьных столовых Новосибирской области на 26% вырастет стоимость питания для детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школьных столовых Новосибирской области на 26% вырастет стоимость питания для детей. Об этом сообщил губернатор НСО Андрей Травников. Его слова привели в Телеграм-канале регионального правительства.

Базовую стоимость питания для учащихся проиндексировали. Это касается всех школ Новосибирской области.

По словам Андрея Травникова, они с однопартийцами заметили, что стоимость питания для разных муниципалитетов и разных категорий ребят отличается.

− Конечно, это неправильно. В этом году при поддержке депутатов Заксобрания региона в бюджете предусмотрены дополнительные средства и на эти цели, − подчеркнул губернатор.

В итоге было принято решение проиндексировать базовую стоимость школьного питания на 26%. Рост цен связан с подорожанием продуктов.

Теперь еда в школьных столовых будет стоить одинаково для всех категорий учащихся.

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