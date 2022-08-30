Бухгалтер из Бийска получила титул «Достояние Евразии 2022»

Жанна Чуликова получила титул «Достояние Евразии 2022». Фото: Жанна Чуликова / vk.com/id275751632

Жительница Бийска Жанна Чуликова получила титул «Достояние Евразии 2022» на интернациональном конкурсе «Леди Евразия 2022». Конкурс проходил в Горном Алтае, а нем принимали участие замужние женщины и матери в возрасте от 23 до 45 лет из двенадцати регионов России.

— У меня два высших экономических образования, 17 лет стаж работы главным бухгалтером за плечами, — рассказала Жанна изданию amic.ru.

Сибирячка в браке 18 лет, воспитывает трех дочерей 17, 12 и 8 лет. В свободное время Жанна занимается коллекционированием антикварных и советских кукол, советского винтажного парфюма, а еще организует разные женские флешмобы и занимается благотворительностью.

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