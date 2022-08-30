В Новосибирске построят 14 остановочных павильонов за 10, 7 миллионов рублей

В Новосибирске построят 14 новых остановочных павильонов на нескольких улицах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске построят 14 новых остановочных павильонов на нескольких улицах. Сейчас Городской центр организации дорожного движения ищет подрядчика, который готов будет заняться этим. Заплатить за работы обещают 10, 7 миллионов рублей.

Как сообщается на сайте госзакупок, новые павильоны должны быть не более 4, 5 метров в длину и не более 2, 7 метров в высоту. Глубиной конструкции должны быть не более 1, 7 метра. Ограждающие стенки зашьют панелями из полиметакрилата или поликарбоната толщиной 8 миллиметров. Специальную антивандальную защиту в виде полимерной прозрачной пленки также нанесут по всей площади павильона. Служить такая защита от граффити и объявлений должна не менее 5 лет.

Для пассажиров на остановке установят скамейку из обработанной древесины или пластмассы, которую можно использовать на улице. А еще там будут стоять опрокидывающиеся урны объемом в 20 литров.

Заявки на аукцион принимаются до 6 сентября.

Установлены новые павильоны будут на таких остановках как:

«Улица Доватора» (две штуки)

«Есенина» (две штуки)

«Жилмассив Плехановский» (одна штука)

«Кавалерийская» (одна штука)

«Бронная, 17» (две штуки)

«Переулок 2-й Бронный» (две штуки)

«Магазин» (две штуки)

«Институт» (две штуки)

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