«Такой вот подарок»: сибирячке привезли хинкали с мёртвым тараканом внутри

Таракан был в еде. Фото: «Flamp»
Сибирячка нашла таракана в хинкали. Девушка сфотографировала мерзкий сюрприз и приложила к отзыву.
- Прислали хинкали с маленьким мертвым тараканом внутри. Боюсь представить, что происходит на кухне, если заказы присылают с такими «подарками», - пожаловалась покупательница на сайте «Flamp».
Администрация кафе отреагировала на отрицательный отзыв и попросили девушку написать им контактный номер.
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