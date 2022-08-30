«Такой вот подарок»: сибирячке привезли хинкали с мёртвым тараканом внутри

Таракан был в еде. Фото: «Flamp»

Сибирячка нашла таракана в хинкали. Девушка сфотографировала мерзкий сюрприз и приложила к отзыву.

- Прислали хинкали с маленьким мертвым тараканом внутри. Боюсь представить, что происходит на кухне, если заказы присылают с такими «подарками», - пожаловалась покупательница на сайте «Flamp».

Администрация кафе отреагировала на отрицательный отзыв и попросили девушку написать им контактный номер.

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