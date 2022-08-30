Светомузыкальный фонтан в Центральном парке Новосибирска будет работать до заморозков

Новосибирцам рассказали, когда перестанет работать светомузыкальный фонтан в Центральном парке. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Светомузыкальный фонтан, расположенный в Центральном парке Новосибирска, будет работать до заморозков. Об этом сообщает «ЧС-Инфо» со ссылкой на муниципальное автономное учреждение «Дирекция городских парков».

Фонтан работает каждый день с 10:00 до 22:00, кроме четверга. В четверг его чистят и настраивают.

В 12:00 струи воды бьют под гимн Новосибирска. После этого звучит гимн Центрального парка. До 20:00 фонтан работает без подсветки. После восьми часов вечера включают световое сопровождение.

В понедельник и вторник у фонтана звучат фоновые мелодии. В среду в период с шести часов вечера до десяти часов вечера звучит классическая музыка. В пятницу запускают ритмы диско.

− С 19 августа по пятницам, субботам и воскресеньям, с 21:45 до 22:00 Центральный парк приглашает к фонтану на лазерно-проектное шоу. С 9 сентября, в эти же дни, лазерно-проектное шоу включают с 20:45 до 21:00 и с 21:45 до 22:00, − пишет «ЧС-Инфо».

Как отметил менеджер отдела культурно-досуговой работы МАУ «Дирекция городских парков» Александр Синотов, фонтан будет работать до заморозков, то есть предварительно до 10 октября.

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