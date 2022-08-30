В Новосибирске пьяный мужчина угнал автомобиль соседа и попал в ДТП

В Новосибирске пьяный мужчина угнал автомобиль соседа и попал в аварию. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль соседа по съемной квартире, а после попал в ДТП. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Все произошло в понедельник, 29 августа, в Дзержинском районе. Инспекторы ГИБДД получили сообщение, что по улице Трикотажной автомобиль ВАЗ -21093 наехал на препятствие.

Прибыв на место, инспекторы обнаружили, что у водителя нет прав. Более того, мужчина был пьян.

В отношении сибиряка составили протокол по части третьей статьи 12.8 КоАП РФ – «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами». На место вызвали следственно-оперативную группу полиции.

Нарушителя доставили в отдел полиции. Стражи правопорядка установили, что задержанный угнал машину соседа по съемной квартире. Не справившись с управлением, мужчина попал в ДТП.

В итоге ВАЗ передали законному хозяину.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 166 УК РФ − «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Сейчас сибиряк находится под подпиской о невыезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber