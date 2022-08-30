В Новосибирске пьяный мужчина угнал автомобиль соседа и попал в ДТП

В Новосибирске пьяный мужчина угнал автомобиль соседа и попал в аварию.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль соседа по съемной квартире, а после попал в ДТП. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Все произошло в понедельник, 29 августа, в Дзержинском районе. Инспекторы ГИБДД получили сообщение, что по улице Трикотажной автомобиль ВАЗ -21093 наехал на препятствие.
Прибыв на место, инспекторы обнаружили, что у водителя нет прав. Более того, мужчина был пьян.
В отношении сибиряка составили протокол по части третьей статьи 12.8 КоАП РФ – «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами». На место вызвали следственно-оперативную группу полиции.
Нарушителя доставили в отдел полиции. Стражи правопорядка установили, что задержанный угнал машину соседа по съемной квартире. Не справившись с управлением, мужчина попал в ДТП.
В итоге ВАЗ передали законному хозяину.
По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 166 УК РФ − «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».
Сейчас сибиряк находится под подпиской о невыезде.
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