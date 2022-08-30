В Новосибирске 31 августа запустят первый пятивагонный поезд метро

Пятивагонные поезда увеличат пассажиропоток на 15-20%. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске 31 августа по Ленинской линии метро запустят первый пятивагонный поезд. В мэрии пояснили, что удлинение состава на один вагон позволит увеличить вместимость с 800 до 1000 пассажиров.

— Удлинение составов на один вагон увеличит пропускную способность метрополитена при существующих интервалах движения на 15-20%. Минимальный интервал движения на Ленинской линии составляет 3 минуты, на Дзержинской — 6 минут. Уменьшить же его невозможно из-за технических особенностей, — сообщили в муниципалитете.

В мэрии уточнили, что в среднем за сутки метро перевозит 250 тысяч пассажиров. Зимой и осенью это число увеличивается до 350 тысяч человек.

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