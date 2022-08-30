Под Новосибирском мужчина умер на стадионе перед игрой в футбол

В Кольцово мужчина скончался на стадионе перед игрой в футбол.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Кольцово мужчина скончался на стадионе перед игрой в футбол. Трагедия произошла вечером в понедельник, 29 августа, рассказали в группе «Кольцово онлайн».
По словам очевидцев, сначала мужчина разминался. Внезапно сибиряку стало плохо, и он упал. К нему сразу же подбежали товарищи, которые тоже пришли сыграть в футбол. Мужчине пытались оказать помощь, пока ехала скорая, но ничего не вышло.
− Когда приехали врачи, они тоже долго пытались откачать, не получилось, − отметили в публикации.
Сибиряк скончался, не приходя в сознание. Очевидцы предположили, что ему стало плохо с сердцем. Мужчине было около 57 лет.
Подписчики добавили − на днях мужчина приходил на стадион играть в футбол. Ничто не указывало на то, что произойдет трагедия.
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