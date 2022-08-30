В Новосибирской области обнаружили медвежий след

След нашли около леса. Фото: предоставлено читательницей
В Новосибирской области заметили медвежий след. Его увидели местные жители в Искитимском районе недалеко от деревни Мосты.
- Мы поехали с мужем в гости в ту деревню. Остановились недалеко от нее, я пошла грибы поискать. Вышла из леса и заметила лужу, которая подсыхала. В ней и увидела след, - рассказала КП-Новосибирск читательница.
Женщина его сфотографировала и показала местным жителям. Те уверены, что его оставил медведь.
- В деревне говорят, что медведей часто стали видеть. Там даже ставили фотоловушки, и они фиксировали медведицу с медвежатами, - говорит женщина.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер