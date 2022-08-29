В Новосибирской области 28-летний водитель погиб в перевернувшейся машине

В Новосибирской области 28-летний мужчина погиб, перевернувшись на машине. Фото: Госавтоинспекция по НСО
В Новосибирской области 28-летний мужчина погиб, перевернувшись на машине. ДТП случилось вечером 27 августа недалеко на трассе Н-1029.
— Мужчина за рулем «Субару Фостер» ехал по трассе в сторону города Карасук. На 42 километре он не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся, — пояснили в Госавтоинспекции по области.
Водитель машины погиб на месте. Трое его пассажиров 52, 46 и 29 лет попали в больницу.
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