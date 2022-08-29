Роспотребнадзор по Новосибирской области рекомендовал носить маски в общественном транспорте

Жителям Новосибирской области посоветовали носить маски в общественном транспорте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Новосибирской области посоветовали носить маски в общественном транспорте. Рекомендация поступила от регионального Роспотребнадзора.

Как сообщили в правительстве Новосибирской области, рост заболеваемости ковидом и ОРВИ наблюдается в регионе шестую неделю подряд.

− За прошедшую неделю установили 3500 случаев заражения коронавирусом. Это больше предшествующей недели на 61%, − отметили в публикации.

Больше всего заболевших в районах области.

Из-за напряженной эпидситуации Роспотребнадзор рекомендует не только носить защитные маски в местах массового скопления людей, но и соблюдать дезинфекционный режим.

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