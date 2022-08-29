В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении мужчин, угрожавших полицейским расправой

В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении мужчин, которые угрожали полицейским расправой.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении троих мужчин, которые угрожали полицейским расправой. Об этом сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.
Все произошло в воскресенье, 28 августа. Утром двое сотрудников полиции приехали по указанию оперативного дежурного на улицу Кропоткина. Там они обнаружили троих мужчин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Стражи правопорядка попросили сибиряков предъявить документы. Это вызвало агрессию у мужчин. Они начали оскорблять полицейских, а также высказывать угрозы физической расправой и убийством.
Один из дебоширов достал нож и пригрозил убить одного из полицейских.
− Сотрудники полиции вызвали иных сотрудников правоохранительных органов, после чего удалось осуществить задержание мужчин в порядке статьи 91 УПК РФ, − отметили в Следкоме.
Задержанными оказались ранее судимые мужчины в возрасте от 32 до 36 лет. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ – «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
В ближайшее время в Заельцовском районном суде решат вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
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