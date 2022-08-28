Первые заморозки до минус 2 градусов могут уничтожить урожай дачников в Новосибирской области

Первые заморозки не напугали сибиряков
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирской области ожидаются первые заморозки до −2 градусов ночью. Западно-Сибирский гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение:
— 28 и 29 августа при прояснениях в приземное слое ожидаются заморозки до −0…-2 градусов ночью, — сообщили в Западно-Сибирском УГМС.
Агрономы предупреждают дачников — южные овощные культуры заморозки не переживут. В зоне риска томаты, перцы, баклажаны, тыквы, арбузы, дыни и кабачки.
— Нужно просто собрать спелые плоды этих овощей и не нервничать. Конец августа — обычное явление для сибиряков, время поскорее собрать урожай и не потерять его. В теплицах даже при заморозках до −2 градусов температура обычно защищает растения, даже до октября мы собираем огурцы. На тыкву и кабачки можно набросить ветошь, — рассказала КП-Новосибирск агроном Людмила Шубина.
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