Первые заморозки до минус 2 градусов могут уничтожить урожай дачников в Новосибирской области

Первые заморозки не напугали сибиряков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области ожидаются первые заморозки до −2 градусов ночью. Западно-Сибирский гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение:

— 28 и 29 августа при прояснениях в приземное слое ожидаются заморозки до −0…-2 градусов ночью, — сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

Агрономы предупреждают дачников — южные овощные культуры заморозки не переживут. В зоне риска томаты, перцы, баклажаны, тыквы, арбузы, дыни и кабачки.

— Нужно просто собрать спелые плоды этих овощей и не нервничать. Конец августа — обычное явление для сибиряков, время поскорее собрать урожай и не потерять его. В теплицах даже при заморозках до −2 градусов температура обычно защищает растения, даже до октября мы собираем огурцы. На тыкву и кабачки можно набросить ветошь, — рассказала КП-Новосибирск агроном Людмила Шубина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91.00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер