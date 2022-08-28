Житель Нидерландов выплатил трехлетней дочке алименты на 650 тысяч рублей

Приставы нашли номер должника через госуслуги. Фото: пресс-служба УФСПП по Новосибирской области

Новосибирец задолжал 650 тысяч рублей алиментов дочери и уехал заграницу. Судебные приставы смогли вернуть долг: об этом сообщили в пресс-службе УФСПП по Новосибирской области.

Известно, что 43-летний мужчина был прописан в Новосибирске и не платил алименты трехлетней дочери. Бывшая жена подала в суд, указав, что тот живет в Амстердаме. Однако Нидерланды не входят в перечень стран, которые помогают исполнять судебные решения в РФ.

— «Дверь квартиры в Новосибирске была закрыта, соседи не видели гражданина около года. При этом с бывшей женой они общались по видеосвязи. Тогда судебный пристав-исполнитель потребовала у должника номер телефона через портал «Госуслуги», — сообщили в пресс-службе приставов.

Должник оперативно ответил и созвонился с приставом, ему озвучили сумму долга и предупредили о взыскании с возможностью наложения ареста на имущество.

— Мужчина обязался оплатить имеющуюся задолженность - 650 тысяч рублей. Он поблагодарил судебного пристава-исполнителя за возможность связаться и рассчитать сумму долга. Через три дня мужчина полностью погасил задолженность по алиментам, — сообщила судебный пристав-исполнитель Татьяна Лобанкова.

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