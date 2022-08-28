В Новосибирске 36-летний мужчина умер в общественной бане

Мужчина скончался от инфаркта в бане Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В новосибирской боне произошло ЧП: 36-летний посетитель умер от сердечного приступа. Это подтвердили в Кировской общественной бане.

— Такая трагедия в нашей бане произошла впервые. У мужчины случился сердечный приступ, «скорая» констатировала смерть. На месте работала следственная группа. На днях пришло заключение экспертизы: у мужчине в бане случился инфаркта, — сообщили КП-Новосибирск сотрудники Кировской общественной бани.

Все обстоятельства случившегося в ближайшее время предстоит выяснить полициию

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