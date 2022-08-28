В Новосибирске телеведущий Андрей Малахов навестил учительницу русского языка и своего тезку

Известный телеведущий навестил учительницу и тезку-спортсмена. Фото: t.me/and_malakhov

Телеведущий Андрей Малахов провел больше суток в Новосибирске, и времени зря не терял. Шоумен побывал в гимнази № 1, где встретился с Надеждой Алексеевной Федосеевой — учителем русского языка и литературы со стажем работы более 50 лет. Телеведущему понравился ее подход: чтобы сдать ее предмет на тройку, нужно рассказать три сонета Шекспира наизусть, четверку ставят за 4 стихотворения, а за 5 сонетов ученик получит 5.

- Обещал Надежде Алексеевне освежить в памяти парочку и прийти на зачёт, - написал в соцсетях Андрей Малахов.

Затем шоумен встретился с тезкой - тренером фитнес-клуба Андреем Малаховым - и сфотографировался с ним у бассейна.

Андрей Малахов купил две ироничные работы художника Константина Скотникова. Фото: Предоставлено Константином Скотниковым

Следом Андрей Малахов поехал в мастерскую новосибирского художника Константина Скотникова и приобрел две картины.

- Андрей Малахов учредил на своей малой родине - в городе Апатиты Мурманской области - арт-резиденцию «Сияние», куда приглашает для проживания и работы художников. Для своей коллекции он приобрел у меня две работы, - сообщил КП-Новосибирск художник Константин Скотников. - Эта встреча поселила во мне лёгкую надежду на возможную перспективу жизни в искусстве!

Но на этом встречи не закончились. Пять лет назад Андрей Малахов выступал на свадьбе Владимира и Елены в Новосибирске, и шоумен навестил супругов.

- Приехал проверить, как они построили свою любовь: фото на лобном месте прилагается! Все, у кого я вёл свадьбы последние 10 лет, будьте бдительны — приду с проверкой, - написал в соцсетях Андрей Малахов.

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