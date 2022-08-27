Миколог из Новосибирска назвал точный способ распознать ложные опята

Опята внешне похожи на ядовмиых собратьев.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске начался сезон опят, и сибирякам, которые отправляются в лес, следует быть осторожными, чтобы не нарваться на ядовиитые грибы. Опасных собратьев привычных нам грибов называют ложными опятами.
- Отличить их сложно: помочь может мякоть на срезе. У опят срез бело-розового цаета, у ядовитого гриба - коричневый, - объяснил КП-Новосибирск миколог Дмитрий Агееев и предупредил: - Но такое явное отличие будет не у всех грибов - все зависит от многих обстоятельств.
Так что, отправляясь в лес, не лишним будет взять с собой определитель грибов.
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