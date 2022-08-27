Сибиряки заметили Су-34 в небе. Фото: Евгений КОЧКИН

Над Новосибирском пролетели истребители во время авиашоу. Их в небе заметили горожане. Истребители выполняли разные трюки. Как удалось выяснить КП-Новосибирск Су-34 летали в небе не просто так.

Оказалось, на авиационном заводе имени Чкалова проходил день открытых дверей.

- Су-34 были кульминацией дня. Эту модель собирают на нашем заводе. После этого трюки выполняли парашютисты, - рассказал КП-Новосибирск Алексей, сотрудник авиационного завода.

На мероприятие можно было попасть только по пригласительным и в сопровождении сотрудника предприятия.

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