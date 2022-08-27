Асфальт на участке срезали месяц назад. Фото: "АСТ-54"
Новосибирский водитель пожаловался на снятый асфальт с ровной дороги. Он написал об этом в группе «АСТ-54» и приложил фотографии.
- В конце июля на улице Лобова срезали асфальт для ремонта. К слову, там серьёзных ям не было, - пишет мужчина в посте.
На кадрах видно, что асфальт рабочие срезали в нескольких местах. Тем не менее никаких работ в том районе не проводится.
- Уже конец августа, никаких работ на этом участке не проводилось до сих пор. Возможно, про него забыли? - предполагает новосибирец.
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