Новосибирские театры готовятся к открытию сезона

Театр "Глобус" готовит три премьеры. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Новосибирские театры уже во всю готовятся к открытию сезона. Для зрителей они приготовили много новинок. Об этом сообщает издание «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

К примеру, на сцене театра «Старый дом» новосибирцы увидят метафизические приключения Пульчинеллы. Актеры во всю репетируют новую постановку.

В «Красном факеле» 24 сентября будет премьера спектакля «Белая болезнь». Это история о таинственной пандемии. Болезнь распространялась по всей земле и поражала людей старше 45 лет.

- 22 сентября на сцене театра «Глобус» будет премьера спектакля «Звездный час по новому времени». Это история о мальчике Коле, который решил покинуть родной дом, - сообщает издание.

Так же в октябре в театре можно будет увидеть постановку «Шинель» по одноименному произведению Гоголя, а чуть позже мюзикл «Алису в стране чудес».

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