Погода в Новосибирске на 27 августа 2022 года: тепло сменится прохладой

В субботу будет прохладно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 27 августа 2022 года: на смену 20-градусному теплу пришла прохлада. Такой прогноз дают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Ночью температура составит +11…+13 градусов, днем — +16…+28 с последующим понижением. Ночью переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами небольшой дождь. Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами до 7-12 метров в секунду, — передают синоптики.

По Новосибирской области температура ночью составит +9, +14 местами +3, +8. Днем термометр покажет до +15…+20 градусов, но не обойдется без дождей с грозами и туманом.

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