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Общество26 августа 2022 16:23

В Новосибирске улицу мира отремонтируют до конца сентября

Об этом сообщили в мэрии города
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске в августе начали ремонт улицы Мира.

В Новосибирске в августе начали ремонт улицы Мира.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в августе начали ремонт улицы Мира. Участок дороги протяженностью в полкилометра планируется отремонтировать до конца сентября. Из-за того, что на этой улице интенсивное движение машин, часть работ приходится проводить ночью.

— Улица Мира является продолжением улицы Ватутина и в то же время выходит на Советское шоссе к «Винаповскому мосту», к ремонту которого должны приступить уже на следующей неделе. Таким образом, будет проделана масштабная работа по ремонту автомагистрали большой протяженности, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Участок в 500 метров от гипермаркета «Мега» до улицы Аникина начали ремонтировать 1 августа. А завершить работы планируют 29 сентября.

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