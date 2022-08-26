В Новосибирске мать ребенка-инвалида отправили в колонию за пьяную езду за рулем

Виновницу не раз ловили пьяной за рулем, не помогло наличие детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске 31-летняя женщина получила реальный срок за повторную пьяную езду. Подробности рассказали в апелляционном отделе прокуратуры Новосибирской области.

Инцидент произошел 18 декабря 2021 года на одной из улиц Новосибирска. Сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого сидела 31-летняя девушка. Инспекторы почуяли запах алкоголя. Водитель вышла из машины и шаталась. Она отказалась от медосвидетельствования. Ранее ее не раз ловили пьяной за рулем.

В июне 2021 года суд города Заринска в Алтайском крае наказал девушку за нетрезвое вождение: назначил ей штраф в 20 тысяч рублей, 80 часов обязательных работ и лишил водительских прав на 2 года. Однако она вновь села пьяной за руль.

В отношении сибирячки возбудили уголовное дело о повторном вождении в пьяном виде. Женщине назначили подписку о невыезде. Ранее она была судима за дачу заведомо ложных показаний. Мать-одиночка воспитывала двоих детей и не работала, ухаживала за ребенком-инвалидом.

- Предыдущий приговор матери отсрочили до достижения совершеннолетия ребенка. Однако теперь суд назначил ей реальный срок: с учетом неотбытого наказания суд назначил ей 10 месяцев и 3 дня лишения свободы в колонии общего режима, подсудимую взяли под стражу в зале суда. Новосибирский областной суд отклонил апелляционную жалобу и оставил приговор в силе, – сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова. – Приговор вступил в законную силу.

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