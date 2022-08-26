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Происшествия26 августа 2022 11:59

В Новосибирске мать ребенка-инвалида отправили в колонию за пьяную езду за рулем

Ранее суд отсрочил ей наказание
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Виновницу не раз ловили пьяной за рулем, не помогло наличие детей

Виновницу не раз ловили пьяной за рулем, не помогло наличие детей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске 31-летняя женщина получила реальный срок за повторную пьяную езду. Подробности рассказали в апелляционном отделе прокуратуры Новосибирской области.

Инцидент произошел 18 декабря 2021 года на одной из улиц Новосибирска. Сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого сидела 31-летняя девушка. Инспекторы почуяли запах алкоголя. Водитель вышла из машины и шаталась. Она отказалась от медосвидетельствования. Ранее ее не раз ловили пьяной за рулем.

В июне 2021 года суд города Заринска в Алтайском крае наказал девушку за нетрезвое вождение: назначил ей штраф в 20 тысяч рублей, 80 часов обязательных работ и лишил водительских прав на 2 года. Однако она вновь села пьяной за руль.

В отношении сибирячки возбудили уголовное дело о повторном вождении в пьяном виде. Женщине назначили подписку о невыезде. Ранее она была судима за дачу заведомо ложных показаний. Мать-одиночка воспитывала двоих детей и не работала, ухаживала за ребенком-инвалидом.

- Предыдущий приговор матери отсрочили до достижения совершеннолетия ребенка. Однако теперь суд назначил ей реальный срок: с учетом неотбытого наказания суд назначил ей 10 месяцев и 3 дня лишения свободы в колонии общего режима, подсудимую взяли под стражу в зале суда. Новосибирский областной суд отклонил апелляционную жалобу и оставил приговор в силе, – сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова. – Приговор вступил в законную силу.

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