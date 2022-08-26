В Новосибирске в школе № 216 на МЖК набрали 14 первых классов

В Новосибирске в школе № 216 на МЖК на 20222023 учебный год набрали 14 первых классов.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске в школе № 216 на МЖК на 20222023 учебный год набрали 14 первых классов. Об этом сообщается на сайте учебного учреждения.
— Количество мест в 1-х классах на 2022/2023 учебный год составит 504, — сообщается на сайте школы.
В 1 класс учеников этом году принимали с 1 апреля. Подать документы можно было как лично, так и с помощью «Госуслуг».
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