В Новосибирске в школе № 216 на МЖК набрали 14 первых классов

В Новосибирске в школе № 216 на МЖК на 20222023 учебный год набрали 14 первых классов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске в школе № 216 на МЖК на 20222023 учебный год набрали 14 первых классов. Об этом сообщается на сайте учебного учреждения.

— Количество мест в 1-х классах на 2022/2023 учебный год составит 504, — сообщается на сайте школы.

В 1 класс учеников этом году принимали с 1 апреля. Подать документы можно было как лично, так и с помощью «Госуслуг».

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