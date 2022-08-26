Новосибирская область получит 18,7 миллионов на мусорные контейнеры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирская область получила 18,7 миллионов рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора ТКО. Всего же правительство РФ выделило 1,5 миллиарда рублей на развитие сортировки мусора. Деньги поделили между 43 регионами.

— В ближайшие восемь лет необходимо обеспечить сортировку ста процентов бытовых отходов. Это одна из национальных целей, поставленных президентом, — заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В правительстве отметили, что раздельный сбор отходов ускорит переход страны на экономику замкнутого цикла.

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